Усик, Эминем, Макгрегор и многие другие: кто приехал посмотреть на бой Фьюри - Нганну (фото, видео)

Там присутствуют как спортсмены, так и другие известные личности

На вечер бокса в Саудовскую Аравию, где пройдет бой между чемпионом мира WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, приехало огромное число звезд мирового спорта и не только. Внимание к событию приковано нереальное.

"Телеграф" собрал информацию о том, кто посетит историческое событие. В числе гостей нашлось место и украинскому чемпиону мира по боксу Александру Усику.

В числе гостей большого события в мире спорта оказались футболисты Криштиану Роналду, Рио Фердинанд и Роналдо. Также там заметили бойца UFC Конора Макгрегора, уже указанного выше украинца Усика. Приехали в Ер-Рияд легендарные боксеры Майк Тайсон, Мэнни Пакьяо, Оскар Де Ла Хойя, Шеннон Бриггс, Шугар Рей Леонард, Джарред Андерсон, Роберто Дюран, Антонио Тарвер и многие другие.

Также заметили там легендарных представителей культуры. В частности, в Саудовской Аравии засветился рэпер Эминем.

К слову, не обошлось мероприятие и без представителей россии. Там ее представляют боксеры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев.

Отметим, что арена в Ер-Рияде была специально построена ради поединка Фьюри — Нганну, а также другого не менее масштабного события — боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Фьюри и Усиком.

Интересно, что к поединку Фьюри – Нганну Всемирный боксерский совет подготовил специальный пояс. Гостям и участникам вечера бокса. Кроме того, участникам вечера бокса подарили дорогие часы от известного швейцарского бренда.

Ранее "Телеграф" писал о том, где покажут главное событие вечера — бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну. Также мы давали прогноз букмекеров.