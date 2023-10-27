Непобедимый украинский супертяж отказался от денежного боя с россиянином на шоу Фьюри - Нганну

Украинский спортсмен не хочет делить ринг с представителем страны-агрессора

Небитый украинский боксер-профессионал Александр Захожий, который в 2023 году добыл свою 18 победу подряд, рассказал, что ему предлагали сразиться против россиян, в частности на вечере бокса Фьюри — Нганну.

Соответствующее заявление Захожий сделал в комментарии для YouTube-канала Тайк Майсон. Александр отметил, что ему предлагали провести бой против непобедимого россиянина Арсланбека Махмудова за 400 тысяч долларов, однако он отказал.

Тайсон Фьюри – непохожий ни на кого чемпион

— У меня есть хорошие предложения. Но крайние два были на бой с россиянами, поэтому я сразу отклонял их. Не хочу даже делить с ними один ринг.

— Я так предполагаю, что была возможность подраться с россиянами в США?

— Была возможность драться сейчас в Саудовской Аравии. И предложили драться в декабре с еще одним россиянином, но я сказал, что с кем угодно, но не с россиянами.

— Кузьмина предлагали?

— На декабрь — да.

— А кто второй, если не секрет?

— Арсланбек Махмудов.

— Это, конечно, россиянин, но в плане уровня оппозиции — это прям окей.

— Я отказывался от этих боев, потому что сейчас это не актуально. Да и вообще, — сказал Захожий.

Напомним, выставочный бой Фьюри — Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию вечере бокса. Добавим, что шоу не покажут по ТВ в Украине, а Тайсон является безоговорочным фаворитом поединка.