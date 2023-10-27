Непереможний український суперваговик відмовився від грошового бою з росіянином на шоу Ф’юрі — Нганну
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Український спортсмен не хоче ділити ринг із представником країни-агресора
Небитий український боксер-професіонал Олександр Захожий, який у 2023 році здобув свою 18 перемогу поспіль, розповів, що йому пропонували битися проти росіян, зокрема на вечорі боксу Ф’юрі – Нганну.
Відповідну заяву Захожий зробив у коментарі для YouTube-каналу Тайк Майсон. Олександр зазначив, що йому пропонували провести бій проти непереможного росіянина Арсланбека Махмудова за 400 тисяч доларів, проте він відмовив.
— У мене є гарні пропозиції. Але останні дві були на бій з росіянами, тому я відразу відхиляв їх. Не хочу навіть ділити із ними один ринг.
— Я так припускаю, що була можливість побитися з росіянами в США?
— Була можливість битися зараз у Саудівській Аравії. І запропонували битися в грудні ще з одним росіянином, але я сказав, що з ким завгодно, але не з росіянами.
— Кузьміна пропонували?
— На грудень — так.
— А хто другий, якщо не секрет?
— Арсланбек Махмудов.
— Це, звичайно, росіянин, але щодо рівня опозиції — це прям окей.
— Я відмовлявся від цих боїв, бо зараз це не є актуальним. Та й узагалі, — сказав Захожий.
Нагадаємо, виставковий бій Ф’юрі — Нганну відбудеться 28 жовтня в Саудівській Аравії. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію вечеру боксу. Додамо, що шоу не покажуть по ТБ в Україні, а Тайсон є беззаперечним фаворитом поєдинку.