Непереможний український суперваговик відмовився від грошового бою з росіянином на шоу Ф’юрі — Нганну

Український спортсмен не хоче ділити ринг із представником країни-агресора

Небитий український боксер-професіонал Олександр Захожий, який у 2023 році здобув свою 18 перемогу поспіль, розповів, що йому пропонували битися проти росіян, зокрема на вечорі боксу Ф’юрі – Нганну.

Відповідну заяву Захожий зробив у коментарі для YouTube-каналу Тайк Майсон. Олександр зазначив, що йому пропонували провести бій проти непереможного росіянина Арсланбека Махмудова за 400 тисяч доларів, проте він відмовив.

Тайсон Фьюрі — несхожий ні на кого чемпіон

— У мене є гарні пропозиції. Але останні дві були на бій з росіянами, тому я відразу відхиляв їх. Не хочу навіть ділити із ними один ринг.

— Я так припускаю, що була можливість побитися з росіянами в США?

— Була можливість битися зараз у Саудівській Аравії. І запропонували битися в грудні ще з одним росіянином, але я сказав, що з ким завгодно, але не з росіянами.

— Кузьміна пропонували?

— На грудень — так.

— А хто другий, якщо не секрет?

— Арсланбек Махмудов.

— Це, звичайно, росіянин, але щодо рівня опозиції — це прям окей.

— Я відмовлявся від цих боїв, бо зараз це не є актуальним. Та й узагалі, — сказав Захожий.

Нагадаємо, виставковий бій Ф’юрі — Нганну відбудеться 28 жовтня в Саудівській Аравії. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію вечеру боксу. Додамо, що шоу не покажуть по ТБ в Україні, а Тайсон є беззаперечним фаворитом поєдинку.