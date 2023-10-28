Российский боксер выступил на шоу Фьюри - Нганну, выдав себя за канадца

Это 17-я победа нокаутом для россиянина

На большом вечере бокса в Саудовской Аравии, главным событием которого станет противостояние Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну, прошел бой с участием российского боксера Арсланбека Махмудова и Джуниора Райта. Поединок предсказуемо завершился победой первого.

Непобежденный россиянин добыл 18-ю победу на профессиональном ринге. На этот раз он нокаутировал американского боксера в первом раунде.

Интересно, что на бой Махмудов вышел под флагом Канады. Напомним, что российская символика официально запрещена на многих крупных соревнованиях, хотя организаторы вечера бокса в Ер-Рияде заявлений по этому поводу не делали.

Отметим, что российский боксер является третьим номером рейтинга тяжелого дивизиона по версии WBC. Он добыл 17-ю досрочную победу. Интересно, что в 13 поединках представитель россии отправил соперников в нокаут уже в 1-2 раундах.

К слову, еще до боя было понятно, что Махмудов запросто победит представителя США. На его победу давали коэффициент 1,01.

Ранее "Телеграф" писал о том, где можно посмотреть бой Фьюри — Нганну. Также мы писали о прогнозе букмекеров на бой.