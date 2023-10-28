Фьюри - Нганну: статус боя изменили в последний момент

Боксерам придется биться не только за деньги

В Саудовской Аравии 28 октября состоится одно из самых больших событий в мире бокса и ММА в 2023 году. Там пройдет поединок чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Буквально за несколько часов до старта поединка его организаторы решили изменить правила боя. Если изначально поединок должен был быть выставочным, то теперь стало известно, что статистика боя войдет в официальные записи бойцов, пишет известный журналист Майкл Бенсон.

По информации источника, бой официально санкционирован BBBofC (Британский совет по контролю за боксом).

Сам поединок вызвал небывалый интерес еще до своего начала. За его ходом будут следить миллионы зрителей по всему миру, а после изменения статуса боя спортсмены наверняка по-другому будут относиться к нему.

Если британец Фьюри привык к 12 трехминутным раундам, то в поединке против Нганну он проведет только 10. Триумфатор поединка станет чемпионом Рияда и награжден новым поясом.

За поединком будет пристально следить коллегия из трех судей. Они будут использовать 10-балльную систему подсчета очков, оценивая каждый раунд, как это происходит в профессиональном боксе.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине поединок Фьюри — Нганну транслировать не будут. Также мы публиковали прогноз букмекеров на бой.