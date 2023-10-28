Фьюри - Нганну: шоу началось с жесткого нокаута (видео)

Состоялся первый бой на вечере бокса в Эр-Рияде

В субботу, 28 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит большой вечер бокса, главным событием которого станет супербой Тайсон Фьюри — Франсис Нганну.

В андеркарде шоу встретились конголезец Мартин Баколе (20-1, 15 KO) и француз камерунского происхождения Карлос Такам (40-8-1, 28 КО). Битва опытных гигантов завершилась досрочно. Об этом сообщает "Телеграф".

Баколе выглядел предпочтительнее с самого начала "дуэли", закономерно доведя ее до победы. В четвертом раунде Карлос получил несколько мощных ударов, после чего судья в ринге решил досрочно остановить поединок, зафиксировав победу Мартина техническим нокаутом.

Видео нокаута в бою Мартин Баколе — Карлос Такам:

Для 30-летнего Мартина этот успех стал 20-м в карьере, а вот 42-летний Такам проиграл в восьмой раз, имея в своем послужном списке 40 побед.

Бой Фьюри — Нганну начнется ближе к полуночи. Украинские каналы не покупали права на трансляцию шоу, однако все же есть способ посмотреть поединок легально в нашей стране. Добавим, что букмекеры назвали однозначного фаворита этой "дуэли".