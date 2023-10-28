Ф’юрі — Нганну: шоу почалося з жорсткого нокауту (відео)

Відбувся перший бій на вечорі боксу в Ер-Ріяді

У суботу, 28 жовтня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) проходить великий вечір боксу, головною подією якого стане супербій Тайсон Ф'юрі — Франсіс Нганну.

В андеркарді шоу зустрілися конголезець Мартін Баколе (20-1, 15 KO) та француз камерунського походження Карлос Такам (40-8-1, 28 КО). Битва досвідчених гігантів завершилася достроково. Про це повідомляє "Телеграф".

Баколе виглядав краще від початку "дуелі", закономірно довівши її до перемоги. У четвертому раунді Карлос отримав кілька потужних ударів, після чого суддя у ринзі вирішив достроково зупинити поєдинок, зафіксувавши перемогу Мартіна технічним нокаутом.

Відео нокауту в бою Мартін Баколе — Карлос Такам:

Для 30-річного Мартіна цей успіх став 20-м у кар’єрі, а ось 42-річний Такам програв увосьме, маючи у своєму послужному списку 40 перемог.

Бій Ф’юрі — Нганну почнеться ближче до півночі. Українські канали не купували права на трансляцію шоу, проте є спосіб подивитися поєдинок легально в нашій країні. Додамо, що букмекери назвали однозначного лідера цієї "дуелі".