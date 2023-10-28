Ф’юрі — Нганну: статус бою змінили в останній момент

Боксерам доведеться битися не лише за гроші

У Саудівській Аравії 28 жовтня відбудеться одна з найбільших подій у світі боксу та ММА у 2023 році. Там пройде поєдинок чемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну.

Буквально за кілька годин до поєдинку його організатори вирішили змінити правила бою. Якщо спочатку поєдинок мав бути виставковим, то тепер стало відомо, що статистика бою увійде до офіційних записів бійців, пише відомий журналіст Майкл Бенсон.

За інформацією джерела, бій офіційно санкціонований BBBofC (Британська рада з контролю за боксом).

Сам поєдинок викликав небувалий інтерес ще до свого початку. За його ходом стежитимуть мільйони глядачів по всьому світу, а після зміни статусу бою спортсмени, напевно, по-іншому ставитимуться до нього.

Якщо британець Ф’юрі звик до 12 трихвилинних раундів, то в поєдинку проти Нганну він проведе лише 10. Тріумфатор поєдинку стане чемпіоном Ріяда та нагороджений новим поясом.

За поєдинком уважно стежитиме колегія із трьох суддів. Вони будуть використовувати 10-бальну систему підрахунку очок, оцінюючи кожен раунд, як це відбувається у професійному боксі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні поєдинок Ф’юрі — Нганну транслювати не будуть. Також ми публікували прогноз букмекерів на бій.