Ф’юрі впав у нокдаун: боксер-новачок зганьбив "Циганського короля" (відео)

Відбувся головний бій на шоу боксу у Саудівській Аравії

У суботу, 28 жовтня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся великий вечір професійного боксу, головною подією якого став незвичайний поєдинок між британським чемпіоном світу у важкій вазі за версією WBC Тайсоном Фьюрі (34-0-1, 24 KO) та франко-камерунським бійцем ММА, ексчемпіоном UFC Франсісом Нганну

Поєдинок проходив за правилами боксу та тривав усі 10 раундів. Судді присудили перемогу Ф’юрі. Про це повідомляє "Телеграф".

Нганну, попри свій професійний дебют, чудово виглядав у ринзі з непереможним Ф’юрі. А в третьому раунді Франсіс відправив "Циганського короля" у нокдаун. У середині поєдинку камерунець втомився і все частіше він бив повітря. Тайсон, у свою чергу, був легким на ногах, чудово діяв на дистанції й закономірно переміг, хоча судді вважають бій близьким. Підсумковий рахунок — 95-94, 93-96, 94-95 на користь Тайсона.

Перед стартом головного бою стало відомо, що результат поєдинку Ф’юрі — Нганну зарахується в офіційний рекорд боксерів, для Нганну ця "дуель" стала дебютною у профі-боксі. Раніше повідомлялося, що вечір боксу в Саудівській Аравії відвідали легенди боксу, бійці ММА, боксери та світові зірки.

Нагадаємо, Ф’юрі вже підписав контракт на бій з українським чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО). До речі, боксери зустрілися у Саудівській Аравії перед поєдинком Тайсона з Франсісом. Найближчим часом "Циганський король" та Усик розіграють титул абсолютного чемпіона світу у гевівейті.