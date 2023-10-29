Фьюри упал в нокдаун, боксер-новичок опозорил "Цыганского короля" (видео)

Состоялся главный бой на шоу бокса в Саудовской Аравии

В субботу, 28 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал необычный поединок между британским чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и франко-камерунским бойцом ММА, экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну.

Поединок проходил по правилам бокса и продлился все 10 раундов. Судьи присудили победу Фьюри. Об этом сообщает "Телеграф".

Нганну, несмотря на свой профессиональный дебют, отлично смотрелся в ринге с непобедимым Фьюри. А в третьем раунде Франсис отправил "Цыганского короля" в нокдаун. В середине поединка камерунец устал и все чаще его удары сотрясали воздух. Тайсон, в свою очередь, был легок на ногах, отлично действовал на дистанции и закономерно победил, хотя судьи считают бой близким. Итоговый счет — 95-94, 93-96, 94-95 в пользу Тайсона.

Перед стартом главного боя стало известно, что результат поединка Фьюри — Нганну зачтется в официальный рекорд боксеров, для Нганну эта "дуэль" стала дебютной в профи-боксе. Ранее сообщалось, что вечер бокса в Саудовской Аравии посетили легенды бокса, действующие бойцы ММА, боксеры и мировые звезды.

Напомним, Фьюри уже подписал контракт на бой с украинским чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО). К слову, боксеры встретились в Саудовской Аравии перед поединком Тайсона с Франсисом. В ближайшее время "Цыганский король" и Усик разыграют титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.