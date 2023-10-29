"Удар супермена" та сенсаційний нокдаун: найкращі моменти бою Ф'юрі — Нганну (відео)

"Хижак" показав чемпіону удар, який практикується в ММА

У суботу, 28 жовтня, в Ер-Ріяді відбувся великий вечір професійного боксу за участю боксерів надважкої ваги. У головному поєдинку шоу чемпіон світу за версією WBC у суперважкому дивізіоні Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 KO) бився проти колишнього чемпіона UFC та новачка у профі-боксі Франсіса Нганну (0-1, 0 KO) з Камеруну.

Поєдинок тривав усю дистанцію з 10 раундів, за підсумками яких судді віддали перевагу Ф’юрі. Про це повідомляє "Телеграф".

Ф’юрі хоч і був краще на ногах, чудово тримав дистанцію, проте піймав величезну кількість важких ударів в поєдинку з новачком. Нганну багато мазав, але все одно завдав проблем непереможному чемпіону. У третьому раунді Франсіс несподівано для всіх відправив "Циганського короля" у нокдаун. Камерунець помітно втратив швидкість після 4-го раунду, проте Тайсон все одно примудрявся пропускати велику кількість ударів. В останньому раунді Франсіс продемонстрував уболівальникам удар із ММА "удар супермена" — вийшло ефектно.

Нганну шокував Ф’юрі

"Удар супермена" у виконанні Нганну

Найкращі моменти бою Ф'юрі — Нганну:

Бій Ф'юрі — Нганну відвідали не лише зірки боксу, а й інші знаменитості, зокрема Емінем, Конор Макгрегор, Кріштіану Роналду та інші. Додамо, що організатори змінили статус бою в останній момент.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Ф’юрі підписав контракт на чемпіонський бій проти володаря титулів WBA, WBO, IBO та IBF у гевівейті українця Олександра Усика (21-0, 14 КО). Напередодні боксери зустрілися віч-на-віч у Саудівській Аравії. Додамо, що перша спроба провести об’єднавчий поєдинок між українцем та британцем обернулася провалом.