"Удар супермена" и сенсационный нокдаун: лучшие моменты боя Фьюри - Нганну (видео)

"Хищник" показал чемпиону удар, которые практикуется в ММА

В субботу, 28 октября, в Эр-Рияде состоялся большой вечер профессионального бокса с участием боксеров супертяжелого веса. В главном поединке шоу чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) сразился против бывшего чемпиона UFC и новичка в профи-боксе Франсиса Нганну (0-1, 0 KO) из Камеруна.

Поединок продлился всю дистанцию из 10 раундов, по итогам которых судьи отдали предпочтение Фьюри. Об этом сообщает "Телеграф".

Фьюри хоть и был лучше на ногах, прекрасно держал дистанцию, однако получил огромный урон в поединке с новичком. Нганну много мазал, но все равно доставил проблем непобедимому чемпиону. В третьем раунде Франсис неожиданно для всех отправил "Цыганского короля" в нокдаун. Камерунец заметно потерял в скорости после 4-го раунда, однако Тайсон все равно умудрялся пропускать большое количество ударов. В последнем раунде Франсис продемонстрировал болельщицам удар из ММА "удар супермена" — вышло эффектно.

Нганну шокировал Фьюри

"Удар супермена" в исполнении Нганну

Лучшие моменты боя Фьюри — Нганну:

Бой Фьюри — Нганну посетили не только звезды бокса, но и другие знаменитости, в частности Эминем, Конор Макгрегор, Криштиану Роналду и другие. Добавим, что организаторы изменили статус боя в последний момент.

Напомним, в сентябре стало известно, что Фьюри подписал контракт на чемпионский бой против обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF в хевивейте украинца Александра Усика (21-0, 14 КО). Накануне боксеры встретились лицом к лицу в Саудовской Аравии. Добавим, что первая попытка провести объединительный поединок между украинцем и британцем обернулась провалом.