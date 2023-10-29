"Пограбування!": Боксерський світ не повірив у перемогу Ф’юрі

Тайсон переміг, але Франсіс став "народним чемпіоном"

У суботу, 28 жовтня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся великий вечір професійного боксу, головною подією якого став великий бій між британським чемпіоном світу у важкій вазі за версією WBC Тайсоном Фьюрі (34-0-1, 24 KO) та франко-камерунським бійцем ММА, ексчемпіоном UFC Франсісом Нганну.

Поєдинок завершився роздільним рішенням суддів на користь "Циганського короля" — 95-94, 93-96, 94-95. Суддівські записки опублікував журналіст Майкл Бенсон у Twitter.

Суддівські записки у бою Фьюрі — Нганну

Статистика бою Фьюрі — Нганну

Поєдинок наробив переполох у мережі. Річ у тому, що багато вболівальників, колишніх і чинних боксерів вважають, що судді "пограбували" Нганну. Наприклад, так вважає американський боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (23-1, 19 КО)

"Все, що повинен сказати: Нганну — мій чемпіон світу в надважкій вазі", — написав Гарсія в Twitter.

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес описав побачене смайликом.

Промоутер Едді Хірн вважає, що Франсіс переміг, а тому бій Усик — Ф’юрі не має сенсу.

"Я дійсно збентежений. Не можу в це повірити. По-перше, відчуваю, що Нганну пограбували. Очевидно, він відправив Ф’юрі в нокдаун, але насправді ніхто нічого не зробив у бою. Бій був жалюгідним. Але Нганну виграв. Забудьте про Усик — Ф’юрі, це мертвий бій. Він взагалі нікого не цікавить", — цитує Хірна metro.

Колишній футболіст збірної Англії Гарі Лінекер вважає, що його співвітчизник програв поєдинок.

"Ми щойно побачили пограбування", — написав Лінекер у Twitter.

Бій Ф’юрі — Нганну не був чемпіонським, на кону не стояв титул британця. Переглянути повний бій Франсіса з Тайсоном та найкращі моменти цього поєдинку можна на сайті "Телеграф".