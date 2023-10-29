"Ограбление!": Боксерский мир не поверил в победу Фьюри

Тайсон победил, но Франсис стал "народным чемпионом"

В субботу, 28 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал большой бой между британским чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и франко-камерунским бойцом ММА, экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну.

Поединок завершился раздельным решением судей в пользу "Цыганского короля" — 95-94, 93-96, 94-95. Судейские записки опубликовал журналист Майкл Бенсон в Twitter.

Судейские записки в бою Фьюри - Нганну

Статистика боя Фьюри - Нганну

Поединок наделал переполох в сети. Дело в том, что многие болельщики, бывшие и действующие боксеры считают, что судьи "ограбили" Нганну. К примеру, так считает американский боксер первого полусреднего веса Райан Гарсия (23-1, 19 КО)

"Все, что должен сказать: Нганну – мой чемпион мира в супертяжелом весе", — написал Гарсия в Twitter.

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес описал увиденное смайликом.

Промоутер Эдди Хирн считает, что Франсис победил, а потому бой Усик — Фьюри не имеет смысла.

"Я действительно смущен. Не могу в это поверить. Во-первых, чувствую, что Нганну ограбили. Очевидно, он отправил Фьюри в нокдаун, но на самом деле никто ничего не сделал в бою. Бой был жалким. Но Нганну выиграл. Забудьте об Усике — Фьюре, это мертвый бой. Он вообще никого не интересует", — цитирует Хирна metro.

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер считает, что его соотечественник проиграл поединок.

"Мы только что видели ограбление", — написал Линекер в Twitter.

Бой Фьюри — Нганну не был чемпионским, на кону не стоял титул британца. Посмотреть полный бой Франсиса с Тайсоном и лучшие моменты этого поединка можно на сайте "Телеграф".