Фьюри - Нганну: видео боя

Чемпион мира по боксу едва не проиграл новичку из мира ММА

В субботу, 28 октября, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) провел поединок со звездой ММА из Камеруна Франсисом Нганну (0-1, 0 KO).

Бой, который проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), завершился победой "Цыганского короля" раздельным решением судей. Об этом сообщает "Телеграф".

Нганну, который дебютировал в профессиональном боксе, неожиданно навязал сопротивление действующему непобедимому чемпиону мира. Франсис в третьем раунде даже отправил соперника в нокдаун. Тем не менее Фьюри в большинстве раундов смотрелся лучше на ногах и отлично действовал джебом. Камерунец в ответ использовал мощные удары, правда, после 5 раунда их эффективность значительно снизилась. По итогам 10-и раундов мнения судей разделилось — 95-94 — в пользу Нганну и 93-96, 94-95 — в пользу Фьюри.

Полное видео боя Тайсон Фьюри — Франсис Нганну:

Отметим, посмотреть бой Фьюри — Нганну пришли звезды бокса и не только. На шоу засветились Эминем, Криштиану Роналду, Конор Макгрегор и другие. Добавим, что в Саудовской Аравии выступил россиянин, которого организаторы "спрятали" под канадским флагом.

Напомним, Тайсон перед боем с Нганну подписал контракт на объединительный поединок против чемпиона чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF украинца Александра Усика (21-0, 14 КО). Примечательно, что "Цыганский король" и Александр должны были сразиться в апреле 2023 года, однако тогда чемпионский бой сорвался из-за условий контракта.