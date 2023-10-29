Фьюрі — Нганну: відео бою

Чемпіон світу з боксу мало не програв новачкові зі світу ММА

У суботу, 28 жовтня, чемпіон світу у важкій вазі за версією WBC британець Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 KO) провів поєдинок із зіркою ММА з Камеруну Франсісом Нганну (0-1, 0 KO).

Бій, який проходив в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), завершився перемогою "Циганського короля" роздільним рішенням суддів. Про це повідомляє "Телеграф".

Нганну, який дебютував у професійному боксі, несподівано нав’язав опір чинному непереможному чемпіону світу. Франсіс у третьому раунді навіть відправив суперника у нокдаун. Проте, Фьюрі в більшості раундів виглядав краще на ногах і чудово діяв джебом. Камерунець у відповідь використовував потужні удари, щоправда, після 5 раунду їхня ефективність значно знизилася. За підсумками 10 раундів думки суддів розділилася — 95-94 — на користь Нганну і 93-96, 94-95 — на користь Ф’юрі.

Повне відео бою Тайсон Ф'юрі — Франсіс Нганну:

Зазначимо, подивитися бій Ф’юрі — Нганну прийшли зірки боксу і не тільки. На шоу засвітилися Емінем, Кріштіану Роналду, Конор Макгрегор та інші. Додамо, що у Саудівській Аравії виступив росіянин, якого організатори "сховали" під канадським прапором.

Нагадаємо, Тайсон перед боєм з Нганну підписав контракт на об’єднавчий поєдинок проти чемпіона чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF українця Олександра Усика (21-0, 14 КО). Примітно, що "Циганський король" та Олександр мали битися у квітні 2023 року, проте тоді чемпіонський бій зірвався через умови контракту.