Реакция Усика на падение Фьюри рассмешила сеть (видео)

Пользователи шутили, о чем украинец думал в тот момент

Неоднозначная победа чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO) над новичком в профи-боксе Франсисом Нганну (0-1, 0 KO) из Камеруна вызвала недоумение у многих, в частности и у обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF в хевивейте украинца Александра Усика (21-0, 14 КО).

Александр наблюдал за поединком Фьюри — Нганну в рингсайде, а потому хорошенько разглядел, как Франсис уложил "Цыганского короля" на настил ринга. Соответствующий момент опубликовал Boxing on TNT Sports в Twitter.

В третьем раунде главного боя шоу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) экс-звезда ММА отправил действующего непобедимого чемпиона мира по боксу в нокдаун. Усик в этот момент сильно удивился. В сети шутят, что в этот момент Александр осознал, что бой с Фьюри обесценился, а он сам из-за этого потенциально потерял миллионы долларов.

Добавим, что промоутер Эдди Хирн заявил, что в поединке Тайсона против Александра теперь нет смысла, ведь, похоже, что Нганну победил Фьюри. К слову, украинец и британец хотят проветси бой 23 декабря 2023 года.

Посмотреть полный бой Фьюри — Нганну можно на сайте "Телеграф". Также у нас на сайте можно ознакомиться с хайлайтами главного поединка шоу 28 октября.