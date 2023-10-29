"Ушиб на макушке": Фьюри перехотел драться с Усиком в назначенную дату

Чемпионский бой, похоже, перенесут на 2024 год

Британский чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) после неоднозначной победы над франко-камерунским бойцом ММА, экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну (0-1, 0 КО) не успеет подготовиться к бою 23 декабря с украинским чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

Об этом сразу после боя заявил представитель Фьюри, глава промоутерской компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен, передает boxingscene. По словам промоутера, Тайсону предстоит залечить раны после боя с Нганну, в частности ушиб на макушке, а потому он, похоже, не успеет подготовиться к поединку 23 декабря.

"Я считаю, что точная дата еще не объявлена. Оба боксера желают поединка, а потому мы все в игре. Осталось лишь назначить дату. У Тайсона повреждение, так что бесполезно назначать дату, если у него ушиб на макушке. Посмотрим, как долго это лечится. Но этот бой состоится. Это самый большой бой в боксе. Все хотят его увидеть, и они увидят его здесь, в Саудовской Аравии", — заявил Уоррен.

Отметим, Усик после поединка поднялся на ринг, где заявил о своем желании драться именно 23 декабря. Александр и Тайсон уже один раз не сумели договориться о поединке из-за условий контракта. Любители бокса надеются, что боксеры не отменят бой из-за даты.

Добавим, что Нганну, по мнению многих представителей бокса, победил Фьюри. Ранее в сети появилась реакция Усика на нокдаун Тайсона в бою с камерунцем.