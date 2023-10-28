Чудовищный апперкот: супертяж вырубил соперника на шоу Фьюри - Нганну (видео)

Новозеландец не испытал особых проблем

В Саудовской Аравии на вечере бокса, главным событием которого станет бой Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоялся яркий поединок. В нем экс-чемпион мира в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер победил представителя Канады Саймона Кина.

Новозеландский боксер одержал победу чистым нокаутом в третьем раунде. Таким образом, он завоевал титулы IBF Inter-Continental & WBO Inter-Continental, передает "Телеграф".

Интересно, что первые два раунда были относительно равными. Однако уже в третьем раунде преимущество Паркера стало более очевидным. Боксеры начали открытый бой, а сильнее в перестрелке оказался именно представитель Новой Зеландии.

На настил Кина Паркер отправил невероятно мощным апперкотом. Судья досчитал до 10, но канадец подняться так и не смог.

Стоит отметить, что для Паркера эта победа стала уже третьей в этом году. В сентябре прошлого года он потерпел поражение от Джо Джойса.

Ранее "Телеграф" писал о том, что где можно посмотреть бой Фьюри — Нганну. Также мы публиковали прогноз букмекеров на бой.