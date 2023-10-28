Жахливий аперкот: супертяж вирубав суперника на шоу Ф’юрі — Нганну (відео)

Новозеландець не зазнав особливих проблем

У Саудівській Аравії на вечорі боксу, головною подією якого стане бій Тайсона Ф’юрі з Френсісом Нганну, відбувся яскравий поєдинок. У ньому екс-чемпіон світу в надважкій вазі новозеландець Джозеф Паркер переміг представника Канади Саймона Кіна.

Новозеландський боксер здобув перемогу чистим нокаутом у третьому раунді. Таким чином він завоював титули IBF Inter-Continental & WBO Inter-Continental, передає "Телеграф".

Цікаво, що перші два раунди були відносно рівними. Проте вже в третьому раунді перевага Паркера стала очевиднішою. Боксери розпочали відкритий бій, а сильнішим у перестрілці виявився саме представник Нової Зеландії.

На підлогу Кіна Паркер відправив неймовірно потужним аперкотом. Суддя дорахував до 10, але канадець підвестися так і не зміг.

Варто зазначити, що для Паркера ця перемога стала вже третьою цього року. У вересні минулого року він зазнав поразки від Джо Джойса.

Раніше "Телеграф" писав про те, що де можна подивитися бій Ф’юрі — Нганну. Також ми публікували прогноз букмекерів на бій.