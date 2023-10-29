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Популярніше Роналду: у мережу потрапило відео реакції вболівальників на Усика та легенду футболу

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Олександр Усик та Кріштіану Роналду Новина оновлена 29 жовтня 2023, 17:49
Олександр Усик та Кріштіану Роналду. Фото Screenshot

Не всі у Саудівській Аравії люблять Роналду

Український чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у гевівейті Олександр Усик (21-0, 14 КО) опинився серед VIP-гостей на вечорі боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), де чемпіон світу за версією WBC у суперважкому дивізіоні Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 KO) провів бій за правилами боксу зі знаменитим бійцем ММА Франсісом Нганну (0-1, 0 KO).

В ефір потрапило відео, на якому засвітилися Усик і португальський нападник "Аль-Насра" Кріштіану Роналду, передає Boxing on TNT Sports у Twitter. Цікаво, що трибуни привітали українського боксера, після чого засвистали португальського футболіста.

Олександр традиційно поводився невимушено, розважаючи фанатів, а Роналду, який прийшов на вечір боксу прямо з футбольного поля, був серйознішим. У мережі зазначили, що свист на адресу КріРо легко пояснюється тим, що в Ер-Ріяді, окрім "Аль-Насра", базуються "Аль-Хіляль" та інші команди, вболівальники яких недолюблюють зірку принципового суперника.

Нагадаємо, бій Ф’юрі — Нганну завершився перемогою Тайсона роздільним рішенням суддів, що викликало обурення в мережі. Подивитися повний бій британця проти камерунця можна на сайті "Телеграф". Крім того, у нас на сайті доступні гайлайти цього бою.

Теги:
#Футбол #Бокс #Кріштіану Роналду #Тайсон Ф'юрі #Олександр Усик #Франсіс Нган