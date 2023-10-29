Популярнее Роналду: в сеть попало видео реакции болельщиков на Усика и легенду футбола

Не все в Саудовской Аравии любят Роналду

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в хевивейте Александр Усик (21-0, 14 КО) оказался в числе VIP-гостей на вечере бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) провел бой по правилам бокса со знаменитым бойцом ММА Франсисом Нганну (0-1, 0 KO).

В эфир попало видео, на котором засветились Усик и португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду, передает Boxing on TNT Sports в Twitter. Удивительно, но трибуны поприветствовали украинского боксера, после чего освистали португальского футболиста.

Александр традиционно вел себя непринужденно, развлекая фанатов, а Роналду, который пришел на вечер бокса прямо с футбольно поля, был более серьезным. В сети отметили, что свист в адрес КриРо легко объясняется тем, что в Эр-Рияде, кроме "Аль-Насра" базируются "Аль-Хиляль" и другие команды, болельщики которых недолюбливают звезду принципиального соперника.

Напомним, бой Фьюри — Нганну завершился победой Тайсона раздельным решением судей, что вызвало негодование в сети. Посмотреть полный бой британца против камерунца можно на сайте "Телеграф". Кроме того, у нас на сайте доступны хайлайты этого боя.