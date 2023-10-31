"Усик пригласил Роналду в УПЛ": боксер провел "переговоры" с футболистом (видео)

Усик пообщался с Роналду на вечере бокса в Эр-Рияде

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в хевивейте Александр Усик (21-0, 14 КО) о чем-то мило беседовал со звездой футбола Криштиану Роналду на вечере бокса в Саудовской Аравии Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) — Франсис Нганну (0-1, 0 КО).

В одной из соцсетей Усика пошутили, что Александр пригласил КриРо в ФК "Полесье", которое выступает в высшем дивизионе чемпионата Украины по футболу (УПЛ). Сам Усик может дебютировать в УПЛ за "Полесье" уже в этом сезоне. Добавим, что боксер и футболист сидели рядом друг с другом в рингсайде в местах для VIP-гостей.

"Усик приглашает Роналду в "Полесье", — гласит сообщение под видео.

В сети также отметили, что легенда бокса Майк Тайсон проигнорировал Роналду, чтобы поздороваться с Усиком, правда, "Железный Майк" наверняка уже пересекался с Криштиану до этого.

Напомним, бой Фьюри — Нганну завершился скандальной победой "Цыганского короля" судейским решением. Звезда ММА отправил британца в тяжелый нокдаун а также чаще попадал мощными ударами. В итоге команда Фьюри отказывается драться с Усиком 23 декабря 2023 года, сославшись на проблемы боксера со здоровьем.