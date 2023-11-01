Роналду поприветствовал Усика фирменной фразой украинца (видео)

Футболист и боксер встретились на шоу бокса в Саудовской Аравии

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в хевивейте Александр Усик (21-0, 14 КО) встретился со звездой футбола Криштиану Роналду на вечере бокса в Саудовской Аравии Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) — Франсис Нганну (0-1, 0 КО).

Криштиану поприветствовал украинского чемпиона его фирменной фразой. Об этом сообщает "Телеграф".

Португалец подошел к украинцу, чтобы поприветствовать чемпиона. Криштиану поздоровался с Александром его коронной фразой: "I'm feel". В ответ Усик добавил "I'am very feel", что вызвало смех у футболиста. Затем Роналду поинтересовался о следующем поединке Усика, тот ответил, что проведет свой следующий бой 23 декабря.

Добавим, что Усик и Роналду сидели рядом в рингсайде во время боя Фьюри — Нганну. Спортсмены даже пообщались во время шоу.

Напомним, бой Фьюри — Нганну завершился скандальной победой "Цыганского короля" судейским решением. Звезда ММА отправил британца в тяжелый нокдаун. В итоге команда Тайсона отказывается драться с Александром 23 декабря 2023 года, сославшись на проблемы боксера со здоровьем.