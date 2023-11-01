Роналду привітав Усика фірмовою фразою українця (відео)

Футболіст та боксер зустрілися на шоу боксу у Саудівській Аравії

Український чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у гевівейті Олександр Усик (21-0, 14 КО) зустрівся із зіркою футболу Кріштіану Роналду на вечорі боксу в Саудівській Аравії Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 KO) — Франсіс Нганну (0-1, 0 КО).

Кріштіану привітав українського чемпіона його фірмовою фразою. Про це повідомляє "Телеграф".

Португалець підійшов до українця, аби привітати чемпіона. Кріштіану привітався з Олександром його коронною фразою: "I’m feel". У відповідь Усик додав "I’am very feel", що викликало сміх у футболіста. Потім Роналду поцікавився про наступний поєдинок Усика, той відповів, що проведе свій наступний бій 23 грудня.

Додамо, що Усик і Роналду сиділи поряд у рінгсайді під час поєдинку Ф’юрі — Нганну. Спортсмени навіть поспілкувалися під час шоу.

Нагадаємо, бій Ф’юрі — Нганну завершився скандальною перемогою "Циганського короля" суддівським рішенням. Зірка ММА відправив британця у важкий нокдаун. У результаті команда Тайсона відмовляється битися з Олександром 23 грудня 2023 року, зіславшись на проблеми боксера зі здоров’ям.