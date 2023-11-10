"Поважаю всі країни": Луческу готовий працювати в рф після "Динамо"

Румунський тренер поки не визначився зі своїм майбутнім

Колишній головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу, який нещодавно оголосив про звільнення з клубу, не завершував кар’єру і готовий попрацювати в росії.

Про це румунський фахівець розповів сам в інтерв’ю "Спорт Експрес". Містер готовий працювати у рф навіть після повномасштабного вторгнення росії в Україну, адже він "поважає всі країни".

— Зараз ви просто призупинили кар’єру та чекаєте на пропозиції з інших країн?

— Ні-ні, маю пропозиції. Відчуваю себе добре! Немає жодних проблем — ні фізичних, ні ментальних.

— Чи можна тепер побачити вас у росії?

— Пройшло зовсім небагато часу з того дня, як я пішов із клубу, через місяць ситуація з майбутнім стане зрозумілішою. Можу сказати, що я поважаю усі країни.

Додамо, що Луческу вже працював у "Зеніті" (Санкт-Петербург) у 2016-17 роках. Містер разом із російською командою виграв Суперкубок рф.

Нагадаємо, Луческу подав у відставку відразу після матчу "Динамо" — "Шахтар" (0:1) у 13-му турі чемпіонату України з футболу сезону 2023/24. Наступного дня президент Біло-Синіх Ігор Суркіс призначив легенду команди Олександра Шовковського виконувачем обов’язків головного тренера київського клубу.