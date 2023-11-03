Її просто не впізнати: дружина футболіста "Динамо" стала жертвою косметолога (фото, відео)

Заява до поліції вже подана

Дружина футболіста київського "Динамо" Артема Шабанова Юліана Чернова стала жертвою косметолога. Дівчина хотіла пройти курс зволоження обличчя, але у результаті їй вкололи прострочений препарат.

Про неприємний інцидент Юліана написала у своєму Instagram. Дружина відомого футболіста також показала, що її обличчя вкрилося пухирями після процедури.

За словами Чернової, про те, що препарат вже прострочений, їй, звичайно, не сказали.

"Коли я повністю розрахувалась за процедуру, то попросила показати мені упаковку. Вона сказала, що вже викинула в смітник і не хоче діставати звідти. Врешті вона показала мені упаковку, тримаючи в своїх руках, але коли я взяла в свої руки і перевернула то побачила термін придатності", — написала вона в Instagram.

Дівчина вже звернулася із заявою до правоохоронних органів. Вона також розповіла, що попросила повернути гроші, але їй відмовили та видалили все листування.

Також Чернова показала контакти лікаря, який робив їй процедуру. Опублікувала вона й чек, що підтверджує оплату.

А ось так дівчина виглядала до неякісної процедури:

Раніше "Телеграф" писав про те, що Шабанов та Чернова розписалися у 2021 році.