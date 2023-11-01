А вибачення де? На церемонії вручення "Золотого м’яча" образили Україну

Зараз легендарний футболіст вимагає вибачень

Церемонія вручення нагороди "Золотий м’яч", яка відбулася 30 жовтня, завершилася скандалом за участю України. Організатори заходу забули про те, що у 1986 році "Золотий м’яч" отримував український нападник Ігор Бєланов.

Інцидент стався у момент, коли на сцену вийшов відомий у минулому англійський футболіст Гарі Лінекер, пише "Обозреватель". Його представили як володаря "Золотого м’яча"-1986.

Цікаво, що в тому році Лінекер став другим, а нагорода дісталася українцеві Бєланову.

У соцмережах Лінекер уже встиг відповісти на ляп організаторів. Він написав, що не проти отримати той трофей.

"Я візьму це. Ви можете відправити мені трофей, будь ласка?" – написав англієць.

До речі, згодом з облікового запису "Золотого м’яча" в X зникла публікація з кадрами, на яких допустили ляп.

Сам Бєланов також не став мовчати і вимагає, щоб перед ним вибачились. Зокрема, він нагадав, що нещодавно зустрічався з журналістами France Football, які є засновниками нагороди "Золотий м’яч".

"Ми у квітні цього року зробили відмінне інтерв’ю для вашого видання, шикарну фотосесію на стадіоні Зімбру в Кишиневі, ви мене місяць тому вітали з днем народження. Але після вчорашнього інциденту ось уже котра година від вас немає ні вибачень, ні повідомлень, ні сповіщень. Пост у Twitter ви оперативно видалили, а порозумітися не бажаєте?" – написав 63-річний Бєланов.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у володаря "Золотого м’яча"-2023 Ліонеля Мессі нагороду забрали вже через кілька хвилин після вручення.