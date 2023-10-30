Мессі отримав рекордний "Золотий м’яч" з рук боса (відео)

У Франції відбулася 67 церемонія вручення престижної індивідуальної нагороди

У понеділок, 30 жовтня, у Парижі (Франція) у театрі "Шатле" відбулася урочиста церемонія "Золотий м’яч-2023", під час якої журнал France Football назвав найкращого футболіста світу сезону 2022/23.

За підсумками голосування журналістів найкращим футболістом минулого сезону став Ліонель Мессі. Про це повідомляє "Телеграф". Примітно, що Лео отримав нагороду з рук Девіда Бекхема, власника "Інтера" Маямі, де зараз виступає аргентинець.

Ліонель виграв цей трофей у рекордний, восьмий раз, у кар’єрі. 36-річний Мессі минулого сезону забив 32 голи та віддав 25 результативних передач на клубному рівні. Лео виграв чемпіонат, Суперкубок Франції (ПСЖ), Кубок ліг ("Інтер" Маямі), а разом зі збірною Аргентини він тріумфував на чемпіонаті світу в Катарі, де став найкращим гравцем турніру.

Крім того, у Парижі роздали низку інших нагород.

Іспанська півзахисниця "Барселони" Айтана Бонматі — найкраща футболістка світу за версією France Football.

"Ман Сіті" — найкращий футбольний клуб сезону 2022/23.

Норвезький нападник "Ман Сіті" Ерлінг Голанд виграв трофей Мюллера — найкращий бомбардир сезону.

Воротар "Астон Вілли" та збірної Аргентини Еміліано Мартінес виграв трофей Яшина — найкращий воротар сезону.

"Барселону" визнано найкращим жіночим клубом за версією France Football.

Бразилець Вінісіус отримав приз імені Сократеса за гуманітарну діяльність. Вінгер "Реала" є засновником Vini Jr Institute – освітньої програми для бідних студентів.

Англійський півзахисник "Реала" (минулого сезону грав за "Боруссію" Д) Джуд Беллінгем виграв трофей Копа — найкращий молодий футболіст.

Торік "Золотий м’яч" дістався французу Каріму Бензема. До речі, представник України віддав голос за зірку "Реала". Додамо, що на заході головну нагороду вручав легендарний український футболіст Андрій Шевченко.