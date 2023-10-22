Бєсєдін забив чемпіонський гол у Казахстані (відео)

Український футболіст відзначився другим взяттям воріт у першості Казахстану

У неділю, 22 жовтня, український нападник "Ордабаси" Артем Бєсєдін забив свій другий гол у складі команди. Минулого разу взяття воріт у виконанні українця сталося випадково.

На цей раз Артему знову допоміг рикошет. Про це повідомляє "Телеграф".

Український форвард відзначився на 27-й хвилині матчу 25 туру чемпіонату Казахстану проти "Шахтаря" з Караганди, зробивши рахунок 3:0 на користь своєї команди. Бєсєдін вдало замкнув простріл з лівого флангу, щоправда, м’яч просто влучив в українця перед тим, як залетіти у ворота. У підсумку зустріч завершилася перемогою "Ордабаси" з рахунком 3:1.

27-річний Бєсєдін провів 8 матчів у чемпіонаті Казахстану та забив 2 голи. Зазначимо, перемога гарантувала "Ордабаси" тріумф у чемпіонаті Казахстану. Команда стала недосяжною для "Астани" за тур до закінчення першості.

Нагадаємо, до "Ордабаси" Бєсєдін був у складі київського "Динамо", а також грав у кіпрській "Омонії" на правах оренди. Українець перейшов до казахстанського клубу з табору Біло-синіх у якості вільного агента.

Раніше в "Динамо" спростували інформацію про "маленьку" зарплату Бєсєдіна в клубі.