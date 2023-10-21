"Тонеш сам — топи іншого": рф хоче позбавити Білорусь футболу

рф поглинає Білорусь через спорт

Футбольні клуби з Білорусі можуть увійти до складу учасників чемпіонату росії з футболу. На цей час весь російський футбол перебуває під санкціями УЄФА та ФІФА через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Про потенційну інтеграцію білоруських команд до російських ліг заявив міністр спорту рф Олег Матицін на форумі "росія – спортивна держава", передає "Матч ТВ". У суботу, 21 жовтня, у рамках форуму пройшло розширене засідання колегій міністерства спорту рф та міністерства спорту та туризму Білорусі. Цікаво, що росія хоче, щоб команди з Білорусі увійшли в російські турніри з усіх видів спорту.

"Білоруська сторона зараз опрацьовує список команд, які можуть бути включені до чемпіонату росії. Є дуже багато технічних питань, наприклад, чи потрібно автоматично бронювати місце для білоруської команди. Не впевнений, що ми встигнемо до наступного сезону все опрацювати", — сказав Матицін.

У мережі висміяли ідею російського Мінспорту. Річ у тому, що білоруси, увійшовши до системи ліг рф, автоматично потраплять під санкції УЄФА та ФІФА (залишаться без єврокубків та міжнародних турнірів). Один з користувачів пожартував на цю тему: "тонеш сам — топи іншого".

Нещодавно УЄФА розпочав процес повернення рф у світовий футбол, проте нарвався на бойкот європейських країн, після чого змінив своє рішення.