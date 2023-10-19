"Виглядає жалюгідно": Мудрик розгнівав уболівальників після матчу з Мальтою

Футболіст відповів на критику ЗМІ, але, схоже, зробив ще гірше

Збірна України у своєму останньому матчі насилу обіграла команду Мальти (3:1), після чого вінгер національної команди Михайло Мудрик звернувся до "хейтера-журналіста".

Відповідну заяву Мудрика наводить YouTube-канал "ВЗБІРНА". Михайло, який забив Мальті блискучий гол, пригадав пресконференцію перед грою. Представник ЗМІ натякнув головному тренеру Синьо-жовтих Сергію Реброву на погану форму гравця, проте наставник запевнив у протилежному.

— У тебе гарний період — по голу в "Челсі" та збірній.

— Там же якийсь експерт казав, що і в "Челсі", і у збірній не йде. Не знаю, мабуть, не йде, — сказав Мудрик.

Ці слова розгнівали українських уболівальників. Користувачі Трибуни порадили футболісту зайнятися роботою, а також запідозрили вінгера у зірковій хворобі. У мережі вважають, що 2 голи в сезоні замало для "відповіді критикам".

Нагадаємо, Мудрик забив чудовий гол у ворота Мальти. Михайла навіть номінували на звання автора найкращого голу туру у відборі на Євро-2024.

Раніше незвичайний гол у кваліфікації ЧЄ-2024 оформив Олександр Караваєв.