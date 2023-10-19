"Выглядит жалко": Мудрик разгневал болельщиков после матча с Мальтой

Футболист ответил на критику СМИ, но, похоже, сделал еще хуже

Сборная Украины в своем последнем матче с большим трудом обыграла команду Мальты (3:1), после чего вингер национальной команды Михаил Мудрик обратился к "хейтеру-журналисту".

Соответствующее заявление Мудрика приводит YouTube-канал "ВЗБІРНА". Михаил, который забил Мальте блестящий гол, припомнил пресс-конференцию перед игрой. Представитель СМИ намекнул главному тренеру Сине-желтых Сергею Реброва на плохую форму игрока, однако наставник заверил в обратном.

— У тебя хороший период — по голу в "Челси" и сборной.

— Там же какой-то эксперт говорил, что и в "Челси", и в сборной не идет. Не знаю, наверное не идет, — сказал Мудрик.

Данные слова разгневали украинских болельщиков. Пользователи Трибуны посоветовали футболисту заняться работой, а также заподозрили вингера в звездной болезни. В сети считают, что 2 гола в сезоне малова-то для "ответа критикам".

Напомним, Мудрик забил прекрасный гол в ворота Мальты. Михаил даже номинирован на звание автора лучшего гола тура в отборе на Евро-2024.

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