Мудрик роскошным ударом добил Мальту (видео)

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик отправил третий гол в ворота команды Мальты в матче отборочного цикла чемпионата Европы-2023. Наша команда победила со счетом 3:1.

Украинский игрок лондонского "Челси" отметился голом на 86-й минуте после сольного прохода, пишет "Телеграф". Молодой футболист решился на дальний удар и поразил угол ворот мальтийского голкипера.

Отметим, что украинцам нужно непременно набирать три очка в игре с аутсайдерами группы. Чтобы остаться в гонке за выход в финальную часть чемпионата Европы-2024 нашей команде нужно набирать максимум очков в оставшихся матчах.

Повысила шансы нашей сборной команда Англии. В игре против Италии они добыли крупную победу со счетом 3:1. Теперь у итальянцев на три балла меньше чем у нас, но при этом у них есть игра в запасе.

Ранее "Телеграф" писал о том, что сборная Украины неудачно начала квалификацию на Евро-2024, уступив на выезде Англии (0:2). После назначения Сергея Реброва на пост главного тренера Сине-желтые обыграли команду Северной Македонии (3:2) и национальную сборную Мальты (1:0).