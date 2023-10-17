Мудрик розкішним ударом добив Мальту (відео)

Вінгер збірної України Михайло Мудрик відправив третій гол у ворота Мальти у матчі відбіркового циклу чемпіонату Європи-2023. Наша команда перемогла з рахунком 3:1.

Український гравець лондонського "Челсі" відзначився голом на 86-й хвилині після сольного проходу, пише "Телеграф". Молодий футболіст наважився на дальній удар та вразив кут воріт мальтійського голкіпера.

Зазначимо, що українцям потрібно неодмінно набирати три очки у грі з аутсайдерами групи. Щоб залишитися в гонці за вихід у фінальну частину чемпіонату Європи-2024 нашій команді потрібно набирати максимум очок у матчах, що залишилися.

Збільшила шанси нашої збірної команда Англії. У грі проти Італії вони здобули велику перемогу з рахунком 3:1. Тепер у італійців на три бали менше, ніж у нас, але при цьому вони мають гру в запасі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що збірна України невдало розпочала кваліфікацію на Євро-2024, поступившись на виїзді Англії (0:2). Після призначення Сергія Реброва на посаду головного тренера Синьо-жовті обіграли команду Північної Македонії (3:2) та національну збірну Мальти (1:0).