Втеча футболіста збірної України до рф: батько спортсмена розповів подробиці

Роспутько планує подати документи на отримання паспорта рф

Батько футболіста "Шахтаря" U-19 та юнацької збірної України Олександра Роспутька, який не повернувся з командою на батьківщину після подорожі до Бельгії, Юрій Роспутько розповів про подальшу долю свого сина. Він спростував інформацію, що спортсмен попросив політичного притулку в росії.

В коментарі російському пропагандистському агентству він зазначив, що поки не може повідомити причину, чому саме Сашко втік із "Шахтаря". Батько Роспутька підкреслив, що його сину в росії "точно буде безпечніше".

"Інформація про прохання політичного притулку - неправда. Мій син його не просив", — заявив Юрій Роспутько.

Він зазначив, що його син планує просто подати документи на отримання російського паспорта. "Як це зробив би на своїй батьківщині в Донецьку", — сказав батько футболіста.

"Зараз Сашка в жодній команді чекати не варто. Він дуже втомився від усього. Він розслаблюється і відпочиває поки що, а там подивимося", — підкреслив він.

Нагадаємо, "Шахтар" підтвердив зникнення Роспутька в аеропорту Антверпена після матчу Юнацької ліги УЄФА.