Співробітники футбольного клубу втекли з України, поїхавши з командою на матч Ліги чемпіонів

Працівники клубу скористалися дозволом на виїзд за кордон, аби втекти з країни

Двоє працівників футбольного клубу "Кривбас" втекли з України після єврокубкового матчу. Напередодні стало відомо про втечу футболіста "Шахтаря" після гри з "Антверпеном" у Юнацькій лізі УЄФА.

Додому з жіночою командою "Кривбас" не повернулися SMM-фахівець Роман Лопатін та фотограф Роман Медведєв. Про це повідомляє КДК.

За інформацією джерела, криворізький клуб із цього приводу звернувся до поліції, до Міністерства молоді та спорту України та до прикордонників. Проте, схоже, Мінспорту більше не дозволить клубу їхати на єврокубкові ігри з новими фотографом та SMM-фахівцем.

Додамо, що 6 вересня жіноча команда "Кривбасу" грала у жіночій Лізі чемпіонів на виїзді з "Парижем" (0:4), 9 вересня — у гостях у "Лінчепінгу" (0:3). Обидва матчі відбулися у Швеції.

Раніше повідомлялося, що гравець юнацької команди "Шахтаря" Олександр Распутько зник в аеропорту Антверпена. За інформацією ЗМІ, є дві версії того, що трапилося — гравець виїхав до росії, або йому не подобалися умови в донецькому клубі. До речі, Гірники підтвердили зникнення футболіста та готують до нього санкції, якщо він не повернеться.