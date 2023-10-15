Сотрудники футбольного клуба сбежали из Украины, поехав с командой на матч Лиги чемпионов

Работники клуба воспользовались разрешением на выезд за границу, чтобы сбежать из страны

Два работника футбольного клуба "Кривбасс" сбежали из Украины после еврокубкового матча. Накануне стало известно о побеге футболиста "Шахтера" после игры с "Антверпеном" в Юношеской лиге УЕФА.

Домой с женской командой "Кривбасс" не вернулись SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев. Об этом сообщает КДК.

По информации источника, криворожский клуб по этому поводу обратился в полицию, в Министерство молодежи и спорта Украины и к пограничникам. Однако, похоже, Минспорта больше не разрешит клубу ехать на еврокубковые игры с новыми фотографом и SMM-специалистом.

Добавим, что 6 сентября женская команда "Кривбасса" играла в женской Лиге чемпионов на выезде с "Парижем" (0:4), 9 сентября – в гостях у "Линчепинга" (0:3). Оба матча состоялись в Швеции.

Ранее сообщалось, что игрок юношеской команды "Шахтера" Александр Распутько скрылся в аэропорту Антверпена. По информации СМИ, есть 2 версии случившегося — игрок выехал в рф, либо ему не нравились условия в донецком клубе. К слову, Горняки подтвердили пропажу футболиста и готовят к нему санкции, если он не вернется.