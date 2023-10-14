Украинский футболист забил гениальный гол в отборе на Евро-2024

Украинцам предстоит сыграть еще два матча отбора

Сборная Украины обыграла команду Северной Македонии в матче отборочного цикла чемпионата Европы-2024. Встреча завершилась со счетом 2:0 и второй мяч нашей команды выдался шедевральным.

Его автором стал хавбек киевского "Динамо" Алекандр Караваев. Уже в компенсированное арбитром время украинец обыграл соперника на фланге и заметил, что вратарь "потерял" ворота. Тут же Караваев принял решение пробить по пустым воротам и был точен.

Отметим, что первый гол в составе сборной Украины также был забит из-за пределов штрафной. Его автором стал хавбек донецкого "Шахтера" Георгий Судаков.

После шести туров группового этапа наша сборная набрала десять баллов и поднялась на второе место. Следом за нами идут итальянцы, у которых на три очка меньше и две игры в запасе.

Для того чтобы сохранить шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы, украинцам нужно непременно побеждать команду Италии в очном противостоянии.

Ранее "Телеграф" писал о том, что нападающий "Сандерленда" и сборной Украины Назарий Русин отметился невероятным голом во время тренировки перед матчем с Северной Македонией.