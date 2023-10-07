Защитник сборной Украины допустил голевой ляп в АПЛ (видео)

В чемпионате Англии состоялось "украинское" дерби

В субботу, 8 октября, "Эвертон" Виталия Миколенко в рамках матча 8-го тура чемпионата Англии по футболу сезона 2023/23 принимал "Борнмут" Илли Забарного.

Встреча, проходившая в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк", завершилась разгромной победой "Эвертона" со счетом 3:0. Об этом сообщает "Телеграф".

Ириски открыли счет благодаря неудачной игре Забарного в центре поля. Илья пошел вперед и подскользнулся в момент передачи, подарив мяч соперникам в центре поля. Ошибка украинца привела к голу Джеймса Гарнера. "Эвертон" продолжал атаковать, что привело к взятию ворот в исполнении Джека Харрисона и Абдулая Дукуре.

Видео голевой ошибки Забарного в матче "Эвертон" — "Борнмут":

Полный видеообзор матча "Эвертон" — "Борнмут":

В итоге "Эвертон" добыл три очка и поднялся на промежуточное 15-е место в АПЛ, "Борнмут" — 19-й.

Напомним, в 7-м туре чемпионата Англии "Эвертон" сенсационно проиграл "Лутону", а "Борнмут" крупно уступил "Арсеналу". До этого Ириски переиграли на выезде "Брентфорд", а Вишни проиграли "Брайтону".