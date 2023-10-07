Захисник збірної України допустив гольовий ляп у АПЛ (відео)

У чемпіонаті Англії відбулося "українське" дербі

У суботу, 8 жовтня, "Евертон" Віталія Миколенка в рамках матчу 8-го туру чемпіонату Англії з футболу сезону 2023/23 приймав "Борнмут" Іллі Забарного.

Зустріч, що проходила у Ліверпулі на стадіоні "Гудісон Парк", завершилася розгромною перемогою "Евертона" з рахунком 3:0. Про це повідомляє "Телеграф".

Іриски відкрили рахунок завдяки невдалій грі Забарного у центрі поля. Ілля пішов уперед і підсковзнувся у момент передачі, подарувавши м’яч суперникам у центрі поля. Помилка українця призвела до гола Джеймса Гарнера. "Евертон" продовжував атакувати, що призвело до взяття воріт у виконанні Джека Харрісона та Абдулая Дукуре.

Відео гольової помилки Забарного у матчі "Евертон" — "Борнмут":

Повний відеоогляд матчу "Евертон" — "Борнмут":

У підсумку "Евертон" здобув три очки та піднявся на проміжне 15-е місце в АПЛ, "Борнмут" — 19-й.

Нагадаємо, у 7-му турі чемпіонату Англії "Евертон" сенсаційно програв "Лутону", а "Борнмут" розгромно поступився "Арсеналу". До цього Іриски переграли на виїзді "Брентфорд", а Вишні програли "Брайтону".