Хавбек сборной Украины Георгий Судаков открыл счет в матче отборочного цикла чемпионата Европы против Северной Македонии. На 30-й минуте игрок донецкого "Шахтера" лишился на дальний удар вывел нашу команду вперед.

Судаков начал прессинговать соперника недалеко от его штрафной, после чего футболист сборной Северной Македонии все же ошибся. Наш футболист подхватил мяч и мощно пробил. После рикошета сфера полетела в свободный от вратаря угол.

Отметим, что этот гол стал дебютным для молодого футболиста в футболке сборной Украины. Для него это 11-я игра в составе главной команды страны.

После пяти туров сборная Украины идет на третьем месте в турнирной таблице, уступая итальянцам по дополнительным показателям. Кроме того, у сборной Италии есть игра в запасе.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в первой встрече между командами была зафиксирована победа сборной Украины со счетом 3:2. По ходу того матча наши футболисты проигрывали 0:2, но сумел перевернуть ход встречи.