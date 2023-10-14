Хавбек збірної України Георгій Судаков відкрив рахунок у матчі відбірного циклу чемпіонату Європи проти Північної Македонії. На 30-й хвилині гравець донецького "Шахтаря" втратив далекий удар вивів нашу команду вперед.

Судаков почав пресингувати суперника недалеко від його штрафного майданчика, після чого футболіст збірної Північної Македонії все ж таки помилився. Наш футболіст підхопив м’яч та потужно пробив. Після рикошету сфера полетіла у вільний від воротаря кут.

Зазначимо, що цей гол став дебютним для молодого футболіста у футболці збірної України. Для нього це 11 гра у складі головної команди країни.

Після п’яти турів збірна України йде на третьому місці у турнірній таблиці, поступаючись італійцям за додатковими показниками. Крім того, збірна Італії має гру в запасі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у першій зустрічі між командами було зафіксовано перемогу збірної України з рахунком 3:2. Під час того матчу наші футболісти програвали 0:2, але зумів перевернути хід зустрічі.