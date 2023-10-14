Україна — Північна Македонія: онлайн відео голів

У ці хвилини проходить матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024, в якому збірна України грає проти Північної Македонії. Під час першого тайму українці попереду 1:0.

"Телеграф" у цьому матеріалі публікуватиме відео голів.

1:0 (Георгій Судаков)

Команди вийшли на поле у таких складах:

Україна : Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Зінченко – Зубков, Судаков, Мудрик – Довбик

Північна Македонія : Шишковскі – Мусліу, Серафимов, Манів – Аліоски, Атанасов, Алими, Дімоскі – Барді – Ельмас, Міовські

Зазначимо, що зустріч відбувається у Празі, але збірна України вважається номінальними господарями поля. Перед стартом зустрічі гімн України виконав відомий співак Сергій Танчинець.

Після п’яти турів групового етапу наша збірна посідає третє місце у групі із сімома очками. Стільки ж балів у команди Італії та Північної Македонії. При цьому в італійців на одну зіграну гру менше.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у першому матчі синьо-жовті обіграли команду Північної Македонії з рахунком 3:2).