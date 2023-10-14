Украина - Северная Македония: онлайн видео голов

В эти минуты проходит матч квалификации чемпионата Европы-2024, в котором сборная Украины играет против Северной Македонии. По ходу первого тайма украинцы ведут со счетом 1:0.

"Телеграф" в этом материале будет публиковать видео голов.

1:0 (Георгий Судаков)

Команды вышли на поле в таких составах:

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Зинченко – Зубков, Судаков, Мудрик – Довбик

Северная Македония: Шишковски – Муслиу, Серафимов, Манев – Алиоски, Атанасов, Алими, Димоски – Барди – Эльмас, Миовски

Отметим, что встреча проходит в Праге, но сборная Украины считается номинальными хозяевами поля. Перед стартом встречи гимн Украины исполнил известный певец Сергей Танчинец.

После пяти туров группового этапа наша сборная занимает третье место в группе с семью очками. Столько же баллов у команды Италии и Северной Македонии. При этом у итальянцев на одну сыгранную игру меньше.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в первом матче сине-желтые обыграли команду Северной Македонии со счетом 3:2).