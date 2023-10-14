Украина - Северная Македония: Ребров убрал из состава троих футболистов

Сборная Украины проведет важный матч в отборе Евро-2024

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров определился с заявкой на матч квалификации на чемпионат Европы-2024 против Северной Македонии.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) на своем официальном сайте. В финальный состав не попали три футболиста. По информации источника, Ребров убрал из заявки Дениса Попова и Назария Русина. А Сергей Кривцов выбыл из-за травмы.

Заявка сборной Украины на матч с Северной Македонией:

Вратари : Бущан, Трубин, Ризнык

: Бущан, Трубин, Ризнык Защитники : Конопля, Михайличенко, Сваток, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко

: Конопля, Михайличенко, Сваток, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко Полузащитники : Сидорчук, Степаненко, Судаков, Малиновский, Мудрик, Буяльский, Назарина, Зинченко, Пихаленок, Зубков

: Сидорчук, Степаненко, Судаков, Малиновский, Мудрик, Буяльский, Назарина, Зинченко, Пихаленок, Зубков Нападающие: Яремчук, Довбик, Ванат

Заявка сборной Украины на матч с Северной Македонией

Напомним, сборная Украины сыграет с Северной Македонией в Праге 14 октября. Накануне "Телеграф" сообщал, где посмотреть встречу в прямом эфире в Украине, а также делился букмекерскими раскладами перед игрой.

С результатами и видеообзорами всех матчей в отборочной группе Украины можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Также у нас на сайте доступно расписание игр национальной команды в 2023 году.