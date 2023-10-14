Украина - Северная Македония: Ребров убрал из состава троих футболистов
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Сборная Украины проведет важный матч в отборе Евро-2024
Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров определился с заявкой на матч квалификации на чемпионат Европы-2024 против Северной Македонии.
Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) на своем официальном сайте. В финальный состав не попали три футболиста. По информации источника, Ребров убрал из заявки Дениса Попова и Назария Русина. А Сергей Кривцов выбыл из-за травмы.
Заявка сборной Украины на матч с Северной Македонией:
- Вратари: Бущан, Трубин, Ризнык
- Защитники: Конопля, Михайличенко, Сваток, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко
- Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Судаков, Малиновский, Мудрик, Буяльский, Назарина, Зинченко, Пихаленок, Зубков
- Нападающие: Яремчук, Довбик, Ванат
Напомним, сборная Украины сыграет с Северной Македонией в Праге 14 октября. Накануне "Телеграф" сообщал, где посмотреть встречу в прямом эфире в Украине, а также делился букмекерскими раскладами перед игрой.
С результатами и видеообзорами всех матчей в отборочной группе Украины можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Также у нас на сайте доступно расписание игр национальной команды в 2023 году.