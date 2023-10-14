Україна — Північна Македонія: Ребров прибрав зі складу трьох футболістів

Збірна України проведе важливий матч у відборі Євро-2024

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров визначився із заявкою на матч кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 проти Північної Македонії.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ) на своєму офіційному сайті. До фінального складу не потрапили три футболісти. За інформацією джерела, Ребров прибрав із заявки Дениса Попова та Назарія Русина. А Сергій Кривцов вибув через травму.

Заявка збірної України на матч із Північною Македонією:

Воротарі : Бущан, Трубін, Різник

: Бущан, Трубін, Різник Захисники : Конопля, Михайличенко, Сваток, Забарний, Миколенко, Караваєв, Матвієнко

: Конопля, Михайличенко, Сваток, Забарний, Миколенко, Караваєв, Матвієнко Півзахисники : Сидорчук, Степаненко, Судаков, Маліновський, Мудрик, Буяльський, Назарина, Зінченко, Піхальонок, Зубков

: Сидорчук, Степаненко, Судаков, Маліновський, Мудрик, Буяльський, Назарина, Зінченко, Піхальонок, Зубков Нападники: Яремчук, Довбик, Ванат

Заявка збірної України на матч із Північною Македонією

Нагадаємо, збірна України зіграє із Північною Македонією у Празі 14 жовтня. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де переглянути зустріч у прямому ефірі в Україні, а також ділився букмекерськими розкладами перед грою.

З результатами та відеооглядами всіх матчів у відбірковій групі України можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Також у нас на сайті доступний розклад ігор національної команди у 2023 році.