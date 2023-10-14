Укр

Форвард сборной Украины забил феноменальный гол (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Назарий Русин на тренировке сборной Украины Новость обновлена 14 октября 2023, 14:06
Назарий Русин на тренировке сборной Украины. Фото Украинская ассоциация футбола (УАФ)

Игрок отметился красивым голом на тренировке

Нападающий "Сандерленда" и сборной Украины Назарий Русин отметился прекрасным голом во время тренировки перед матчем с Северной Македонией в отборе на чемпионат Европы-2024.

Футболист продемонстрировал свою технику на занятии, однако это, похоже, не впечатлило главного тренера национальной команды Сергея Реброва. Об этом сообщает "Телеграф".

Русин после навеса партнера с правого фланга не стал расстреливать вратаря — нападающий элегантно пробил пяткой, после чего мяч оказался в сетке ворот. Добавим, что у сборной Украины перед матчем с Северной Македонией сложились большие кадровые проблемы из-за отсутствия основных вингеров. Русин может сыграть на фланге атаки, однако Ребров решил иначе — Назарий по неизвестным причинам не попал в заявку на ближайший поединок.

Видео гола Русина на тренировке сборной Украины:

Отметим, матч Украина — Северная Македония состоится 14 октября в Праге. Игру можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине. Добавим, что букмекеры считают нашу команду однозначным фаворитом в противостоянии.

Добавим, что следить за турнирной ситуацией сборной Украины в отборе на Евро-2024 можно на сайте "Телеграф". Также у нас доступен календарь всех матчей национальной команды на 2023 год.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Назарий Русин #Сборная Северной Македонии