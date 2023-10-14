Форвард збірної України забив феноменальний гол (відео)
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Гравець відзначився красивим голом на тренуванні
Нападник "Сандерленда" та збірної України Назарій Русин відзначився чудовим голом під час тренування перед матчем із Північною Македонією у відборі на чемпіонат Європи-2024.
Футболіст продемонстрував свою техніку на занятті, проте це, схоже, не вразило головного тренера національної команди Сергія Реброва. Про це повідомляє "Телеграф".
Русин після навісу партнера з правого флангу не став розстрілювати воротаря – нападник елегантно пробив п’ятою, після чого м’яч опинився у сітці воріт. Додамо, що у збірної України перед матчем із Північною Македонією склалися великі кадрові проблеми через відсутність основних вінгерів. Русин може зіграти на фланзі атаки, однак Ребров вирішив інакше — Назарій із невідомих причин не потрапив у заявку на найближчий поєдинок.
Відео гола Русина на тренуванні збірної України:
Зазначимо, матч Україна – Північна Македонія відбудеться 14 жовтня у Празі. Гру можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні. Додамо, що букмекери вважають нашу команду однозначним фаворитом у протистоянні.
Додамо, що слідкувати за турнірною ситуацією збірної України у відборі на Євро-2024 можна на сайті "Телеграф". Також у нас доступний календар усіх матчів національної команди на 2023 рік.