Форвард збірної України забив феноменальний гол (відео)

Гравець відзначився красивим голом на тренуванні

Нападник "Сандерленда" та збірної України Назарій Русин відзначився чудовим голом під час тренування перед матчем із Північною Македонією у відборі на чемпіонат Європи-2024.

Футболіст продемонстрував свою техніку на занятті, проте це, схоже, не вразило головного тренера національної команди Сергія Реброва. Про це повідомляє "Телеграф".

Русин після навісу партнера з правого флангу не став розстрілювати воротаря – нападник елегантно пробив п’ятою, після чого м’яч опинився у сітці воріт. Додамо, що у збірної України перед матчем із Північною Македонією склалися великі кадрові проблеми через відсутність основних вінгерів. Русин може зіграти на фланзі атаки, однак Ребров вирішив інакше — Назарій із невідомих причин не потрапив у заявку на найближчий поєдинок.

Відео гола Русина на тренуванні збірної України:

Зазначимо, матч Україна – Північна Македонія відбудеться 14 жовтня у Празі. Гру можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні. Додамо, що букмекери вважають нашу команду однозначним фаворитом у протистоянні.

Додамо, що слідкувати за турнірною ситуацією збірної України у відборі на Євро-2024 можна на сайті "Телеграф". Також у нас доступний календар усіх матчів національної команди на 2023 рік.