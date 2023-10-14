Український футболіст забив геніальний гол у відборі на Євро-2024

Українцям належить зіграти ще два матчі відбору

Збірна України обіграла команду Північної Македонії у матчі відбірного циклу чемпіонату Європи-2024. Зустріч завершилася з рахунком 2:0 та другий м’яч нашої команди видався шедевральним.

Його автором став хавбек київського "Динамо" Олександр Караваєв. Вже у компенсований арбітром час українець обіграв суперника на фланзі та зауважив, що воротар "втратив" ворота. Тут же Караваєв вирішив пробити по порожніх воротах і був точний.

Зазначимо, що перший гол у складі збірної України також був забитий з-за меж штрафного майданчика. Його автором став хавбек донецького "Шахтаря" Георгій Судаков.

Після шести турів групового етапу наша збірна набрала десять балів та піднялася на друге місце. Слідом за нами йдуть італійці, які мають на три очки менше і дві гри в запасі.

Щоб зберегти шанси на вихід у фінальну частину чемпіонату Європи, українцям потрібно неодмінно перемагати команду Італії у очному протистоянні.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нападник "Сандерленда" та збірної України Назарій Русін відзначився неймовірним голом під час тренування перед матчем із Північною Македонією.